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الجمعة، 18-02-2022 11:02 م

إجراءات لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهات العاملة في قطاع الطاقة لرفع جاهزيتها لضمان أمن التزود بالطاقة خلال الأحوال الجوية المتوقعة.

وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي الجمعة إن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ الاعتيادية وطالبت الجهات العاملة في القطاع تكثيف الجهود ورفع جاهزيتها استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة خلال اليومين القادمين.
 
وأضاف، أن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في القطاع رفع جاهزيتها لمواجهة تبعات الحالة الجوية وضمان ديمومة تزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات النفطية وجاهزية ورش العمل في قطاع الكهرباء وتعزيز كوادرها لضمان ديمومة التيار والتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث وإصلاحها بأسرع وقت ممكن والالتزام بمعايير الاداء وخطط الطوارئ المعتمدة والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة الأشغال وأمانة عمان الكبرى والبلديات والتعاون فيما بينها لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.

وشدد اللبون على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة الممكنة بالاستفادة من الخبرات وتفادي الثغرات خلال الظروف الجوية السابقة.

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وأكد أن الهيئة ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة أداء الشركات وفقاً للتشريعات النافذة.

 




 

 


 

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