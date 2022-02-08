الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة

الوكيل الاخباري - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء أنه لا حاجة الى تسجيل عداد الخدمات ضمن الموقع المخصص للحصول على دعم تعرفة الكهرباء، حيث ان هذه العدادات مسجلة لدى شركات التوزيع بصفة الخدمات.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي اليوم ان التعرفة الكهربائية التي سيتم تطبيقها على اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) اعتبارا من الأول من نيسان المقبل هي التعرفة الكهربائية المدعومة.



واكد ان جميع عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه أدرجت ضمن التعرفة الكهربائية المدعومة وبشكل تلقائي ولكن لن يشملها الدعم الاضافي المخصص للاستهلاك دون 600 كيلو واط /ساعة والبالغ( 5ر2 و2 دينار) حسب كمية الاستهلاك.