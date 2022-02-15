حقيقة اغلاق منصة دعم الكهرباء.. الطاقة والمعادن توضح

الوكيل الإخباري - نفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، ما يشاع عن إغلاق باب التسجيل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة مع نهاية شباط الحالي.

اضافة اعلان



وقالت القاق لـ " الوكيل الإخباري " إن التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي سيبقى مستمر حتى بعد تطبيق التعرفة بداية شهر نيسان المقبل.



وأوضحت أن استمرار فتح باب التسجيل وعدم حصره بموعد محدد جاء بهدف اتاحة المجال في اي وقت للمستفيد من التعرفة المدعومة لتغيير عداد الكهرباء الذي يرغب شموله بالدعم نتيجة تغيير موقع السكن على سبيل المثال، بالإضافة إلى فتح المجال للأردنيين القاطنين خارج المملكة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة بعد عودتهم مستقبلا.



وجددت القاق التأكيد بأنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة المدعومة، وتم تسهيل نقل ملكية العدادات للراغبين ومجاناً لنهاية شهر حزيران.



و أكدت على أن جميع عدادات الخدمات مشمولة بالتعرفة المدعومة بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان، وتطبق عليها التعرفة المدعومة بشكل تلقائي دون الحاجة لتسجيل عداد الخدمات.