الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

33 إشاعة تتصدر خلال شهر كانون الثَّاني الحالي - تفاصيل

حصيلة قياسية يومية بوفيات واصابات كورونا محليا - ارقام

تعرّف على مسجد السلط الصغير.. أقدم جوامع المدينة منذ 115 عاماً مازال يصدح بالأذان

التنمية تعمم حول عدم التدخل في الانتخابات

الطاقة النيابية توصي بتحويل "انقطاع الكهرباء" للقضاء.. والمحاسبة ستكون على 3 مراحل

الفراية يعد المتضررين من الجلوة العشائرية

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى النجف

الطقس حتى الخميس.. زخات من الامطار والثلوج - تفاصيل

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

الإثنين، 31-01-2022 02:45 م

اللبون: كهرباء إربد عرضت مساعدة الكهرباء الأردنية لكن الأخيرة لم ترغب

1202212135123658578547


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون أنه تم عرض مساعدة من شركة كهرباء إربد على شركة الكهرباء الأردنية.

اضافة اعلان

 

وقال اللبون، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن شركة الكهرباء الأردنية لم تبدي أي رغبة بقبول المساعدة.

 

وأضاف أن رئيس شركة كهرباء إربد ابدى استعداده لإرسال نحو 30 أو 40 فرقة بكامل آلياتها لتقديم المساعدة.

 

وأشار اللبون إلى أن الهيئة جهة رقابية ولا تستطيع التدخل في عمل شركات الكهرباء وخاصة في مناطق عملها.

 

وتابع أن تراكم الثلوج على الطرقات أعاق عملية إعادة وإصلاح التيار الكهربائي.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-31

33 إشاعة تتصدر خلال شهر كانون الثَّاني الحالي - تفاصيل

0L5A1628 - Copy

حصيلة قياسية يومية بوفيات واصابات كورونا محليا - ارقام

166444

تعرّف على مسجد السلط الصغير.. أقدم جوامع المدينة منذ 115 عاماً مازال يصدح بالأذان

وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية تعمم حول عدم التدخل في الانتخابات

61f7e035768e5

الطاقة النيابية توصي بتحويل "انقطاع الكهرباء" للقضاء.. والمحاسبة ستكون على 3 مراحل

1202229234356677421632

الفراية يعد المتضررين من الجلوة العشائرية

أخبار متعلقة
12022211959825332280

الحكومة تبرر زيادة قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين الشهر الحالي

61190cd70bae5

348 ألفا و827 سجلوا للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

1220212219228384072249

بني مصطفى تبرر إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني

0L5A1628 - Copy

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

6767

المعايطة: الأردن لا يرضخ لضغوط المنظمات والمؤسسات المانحة

M63A1571

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات