اللبون: كهرباء إربد عرضت مساعدة الكهرباء الأردنية لكن الأخيرة لم ترغب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون أنه تم عرض مساعدة من شركة كهرباء إربد على شركة الكهرباء الأردنية.

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وقال اللبون، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن شركة الكهرباء الأردنية لم تبدي أي رغبة بقبول المساعدة.

وأضاف أن رئيس شركة كهرباء إربد ابدى استعداده لإرسال نحو 30 أو 40 فرقة بكامل آلياتها لتقديم المساعدة.

وأشار اللبون إلى أن الهيئة جهة رقابية ولا تستطيع التدخل في عمل شركات الكهرباء وخاصة في مناطق عملها.

وتابع أن تراكم الثلوج على الطرقات أعاق عملية إعادة وإصلاح التيار الكهربائي.