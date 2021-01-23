إجراء حكومي قادم لتحسين معيشة الأردنيين

الوكيل الإخباري- يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا بشأن صرف الدعم النقدي للفئات المستحقة، على ضوء تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح.



وأعلن المفلح، أن المعونات المالية ستقدّم طوال العام الحالي ، منوها أنه سيتم تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة بأثر رجعي لشهر كانون الثاني مع دعم نقدي لشهر شباط القادم .



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وبين - في وقت سابق - أن البدء بصرف مخصصات المستحقين من برنامجي " تكافل 3 ودعم المياومة بهدف تحسين أوضاع الأردنيين خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المجتمع.

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