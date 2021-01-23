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إجراء حكومي قادم لتحسين معيشة الأردنيين

أسعار الذهب السبت 23/1/2021

السبت، 23-01-2021 11:02 ص

على ضوء تصريحات وزير التنمية الاجتماعية

إجراء حكومي قادم لتحسين معيشة الأردنيين

رات
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري- يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا بشأن صرف الدعم النقدي للفئات المستحقة، على ضوء تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح.

وأعلن المفلح، أن المعونات المالية ستقدّم طوال العام الحالي ، منوها أنه سيتم تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة بأثر رجعي لشهر كانون الثاني مع دعم نقدي لشهر شباط القادم  .

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وبين - في وقت سابق - أن البدء بصرف مخصصات المستحقين من برنامجي " تكافل 3 ودعم المياومة بهدف تحسين أوضاع الأردنيين خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المجتمع.

 

 

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