إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي متخصص في قسم العظام / مستشفيات البشير بإجراء عَمليّة استبدال مِفْصل الوِرك الأيسر لمريضة أربعينية كانت تعاني من تشوّه خلقي في عظمة الفخد منذ الطفولة نتج عنه تآكل مفصل الورك الأيسر مما سبب ألماً وصعوبة في الحركة.



وأُجريت هذِه العَمَليّة باستخدام تَقَنيات حَديثة متطورة تم إدخالها لأول مَرة في مُسْتَشفَيات وزارة الصّحة والقِطاع الطِّبي في الأردن تعتمد على التَخطْيط الرَّقمَي المُحَوسَب Digital Templating، و استخدام الطباعة ثُلاثيَّة الأبعاد لِصِناعة مُجْسَم هَنْدسي لاستِخدامِه في تَقويم عَظْم الفخذ، و 3D printed surgical cutting guide



وصمم المجسم أخصائي جراحة العظام والمفاصل في مستشفيات البشير الدكتور رومل عمرو وأنتَجه مَحَلَّياً باستخدام تِقَنيّة الطباعة ثُلاثّية الأبْعاد وبمواد خاصة يمكن تعقيمها ومتوافقة مع الاجراء الجراحي، تحت إشراف رئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف.



وأجرى العملية كل من أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكّتور رومل علي عمرو و أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد الرمحي، وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور عمر اخميّس وأشرف على تخديرها أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عبد الله عبيدات و تمريض عمليات العظام الممرض محمود الشرايعة و الممرضة فداء أبو زينة.

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