الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 04:37 م

إجراء عملية نوعية لأول مرة في الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الدماغ والأعصاب بمدينة الحسين الطبية، برئاسة العقيد الطبيب رائد الجبور، وبالتشارك مع الدكتور محمود العبدالات من مستشفى الجامعة الأردنية، عملية كي النواة الشاحبة بواسطة التردد الراديوي باستخدام الجراحة المصوبة لمريض عشريني.

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وقال رئيس اختصاص جراحة الدماغ والاعصاب العقيد الطبيب رائد الجبور أن المريض يعاني من مرض التوتر العضلي Dystonia مما سبب له حركات تشنجية لا إرادية وصعوبة في الكلام مما أثر على طبيعة حياته اليومية على مدى سنوات طويلة، مشيراً الى العملية تكللت بالنجاح وأن المريض أبدى تحسن ملحوظ في أدائه الحركي.


شارك بالعملية رئيس إختصاص التخدير الدكتور نضال السعود ونخبه من أطباء جراحة الدماغ والأعصاب وأطباء التخدير وفنيي عمليات الدماغ والأعصاب.

 




 

 


 

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