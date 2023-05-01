رئيس النيابة العامة يلتقي مسؤولي العدل في فرنسا وبلجيكا

الوكيل الإخباري - التقى رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات عددا من مسؤولي قطاع العدالة في فرنسا وبلجيكا، بدعوة من مشروع تعزيز العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب "سي تي جست" والذي يتخذ من الرباط المغربية مقرا له.

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وتهدف اللقاءات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس والبلجيكية بروكسل، إلى تعزيز موارد وأدوات مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش الزيارة التي دعا إليها المشروع في الجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا في الفترة الواقعة بين 24 إلى 29 نيسان الماضي.



وأكد الذيابات خلال لقائه والوفد المرافق، مدعي عام محكمة النقض الفرنسية مولينز فرانسوز، أهمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والاستمرار في مواجهة هذه الجريمة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين.



والتقى الوفد الأردني الذي ضم قاضي محكمة التمييز إبراهيم أبو شما ومساعد رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور هشام الطراونة وممثلي عدد من الأجهزة المختصة، مجموعة من المتخصصين والقائمين على التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى رأسهم المدعي العام الفدرالي لبلجيكا ومدير وحدة مكافحة الإرهاب.



وتبادل الوفد مع المسؤولين البلجيكيين النقاش والحوار والآليات المتبعة في التحقيق بقضايا الإرهاب، مؤكدين أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين المملكتين الصديقتين لتبادل الخبرات والتدريب في كلا البلدين.