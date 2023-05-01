الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة تبدأ بتطبيق نظام العمل عن بعد

300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا تزامنا مع عيد العمال

الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

رفع كلفة بدل خدمات زراعية - تفاصيل

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

الطراونة: مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين بالضمان

فنون اليرموك تفوز بالمركز الثاني في مسابقة فن بلا حدود الروسية

العدوان: تأمين صحي للمتبرعين بالدم لمدة 6 أشهر

اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق المعونة

إسبانيا تشهد أكثر من 70 مظاهرة للمطالبة برفع الأجور

الإثنين، 01-05-2023 03:20 م

رئيس النيابة العامة يلتقي مسؤولي العدل في فرنسا وبلجيكا

1682942074508


الوكيل الإخباري - التقى رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات عددا من مسؤولي قطاع العدالة في فرنسا وبلجيكا، بدعوة من مشروع تعزيز العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب "سي تي جست" والذي يتخذ من الرباط المغربية مقرا له.

اضافة اعلان


وتهدف اللقاءات التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس والبلجيكية بروكسل، إلى تعزيز موارد وأدوات مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش الزيارة التي دعا إليها المشروع في الجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا في الفترة الواقعة بين 24 إلى 29 نيسان الماضي.


وأكد الذيابات خلال لقائه والوفد المرافق، مدعي عام محكمة النقض الفرنسية مولينز فرانسوز، أهمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والاستمرار في مواجهة هذه الجريمة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين.


والتقى الوفد الأردني الذي ضم قاضي محكمة التمييز إبراهيم أبو شما ومساعد رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور هشام الطراونة وممثلي عدد من الأجهزة المختصة، مجموعة من المتخصصين والقائمين على التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى رأسهم المدعي العام الفدرالي لبلجيكا ومدير وحدة مكافحة الإرهاب.


وتبادل الوفد مع المسؤولين البلجيكيين النقاش والحوار والآليات المتبعة في التحقيق بقضايا الإرهاب، مؤكدين أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين المملكتين الصديقتين لتبادل الخبرات والتدريب في كلا البلدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b5d3eec9bc7

الزراعة تبدأ بتطبيق نظام العمل عن بعد

52023110382415126736

رفع كلفة بدل خدمات زراعية - تفاصيل

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

1220221515140611127332

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

1682944399896

فنون اليرموك تفوز بالمركز الثاني في مسابقة فن بلا حدود الروسية

2222-9

نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية المركزية الأمريكية

أخبار متعلقة
481540

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

1202317122921843488344

وزارة الاستثمار تنشر تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

32022228360749656560

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

WhatsApp Image 2023-04-03 at 2.19.32 PM

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

638078396866110058

الإفتاء تُجيب عن 11273 فتوى خلال الأسبوع الأول من رمضان

235931

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل