إحالة عدد من ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان قائمة إحالات للتقاعد صدرت في الأمن العام اليوم الثلاثاء.



وتالياً الاسماء :

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- العميد فراس سامي احمد

-العميد طارق حسام يعقوب

-العميد رائد علي توفيق

-العميد نوفل سليمان خلف

-العميد زيد درويش حامد



- العقيد مازن محمد فرحان

- العقيد حسين خلف ايوب

-العقيد زكريا علي عقيل

-العقيد علي احمد عواد

-العقيد هشام مروح عبد الكريم

- العقيد سعد احمد عبد الرزاق

- العقيد فادي مصطفى يوسف

- العقيد قاسم عطا الله مسلم

- العقيد يوسف اسماعيل مفلح

-العقيد رياض سبع عبدالله