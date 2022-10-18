الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

مستشار حكومي لا يستبعد تسجيل حالات فردية بالكوليرا في الاردن

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في العقبة لكميات كبيرة من الكبريت - صور

ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف والأمير الحسن بالعهدة الملكية - فيديو

وفاة الأستاذ سعيد الخطيب بحادث مؤسف

إحالة عدد من ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

الثلاثاء، 18-10-2022 07:29 م

إحالة عدد من ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان قائمة إحالات للتقاعد صدرت في الأمن العام اليوم الثلاثاء.
 
وتالياً الاسماء   : 

اضافة اعلان

- العميد فراس سامي احمد 
-العميد طارق حسام يعقوب 
-العميد رائد علي توفيق 
-العميد نوفل سليمان خلف 
-العميد زيد درويش حامد 

- العقيد مازن محمد فرحان 
- العقيد حسين خلف ايوب 
-العقيد زكريا علي عقيل 
-العقيد علي احمد عواد 
-العقيد هشام مروح عبد الكريم
- العقيد سعد احمد عبد الرزاق
- العقيد فادي مصطفى يوسف 
- العقيد قاسم عطا الله مسلم 
- العقيد يوسف اسماعيل مفلح 
-العقيد رياض سبع عبدالله

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020221221448178059650

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

w

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

634ee520430a2

أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

www

مستشار حكومي لا يستبعد تسجيل حالات فردية بالكوليرا في الاردن

الدفاع المدني 2

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في العقبة لكميات كبيرة من الكبريت - صور

4

ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف والأمير الحسن بالعهدة الملكية - فيديو

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 2

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في الزرقاء

10202210183722638806373

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

10202210183722638806373

القبض على 8 أشخاص أثاروا الشغب عقب مباراة الحسين وكفرسوم لكرة اليد

10202292277530031821

حقيقة ضرب فتاة لشاب بالشارع العام في الزرقاء

الأمن العام

الامن العام يحقق بملابسات تسمم رضيعة في إربد

الدفاع المدني

اصابتان اثر حريق اسطوانة غاز بمحل تجاري في عمان