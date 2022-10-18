إحالة عدد من ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان قائمة إحالات للتقاعد صدرت في الأمن العام اليوم الثلاثاء.
وتالياً الاسماء :
- العميد فراس سامي احمد
-العميد طارق حسام يعقوب
-العميد رائد علي توفيق
-العميد نوفل سليمان خلف
-العميد زيد درويش حامد
- العقيد مازن محمد فرحان
- العقيد حسين خلف ايوب
-العقيد زكريا علي عقيل
-العقيد علي احمد عواد
-العقيد هشام مروح عبد الكريم
- العقيد سعد احمد عبد الرزاق
- العقيد فادي مصطفى يوسف
- العقيد قاسم عطا الله مسلم
- العقيد يوسف اسماعيل مفلح
-العقيد رياض سبع عبدالله
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