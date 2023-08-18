إختتام فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

الوكيل الاخباري - أختتمت اليوم الجمعة على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما.



ونظم فعاليات المهرجان مديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين برعاية أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش مندوبا عن وزيرة الثقافة وحضور نائب محافظ الزرقاء ومدير ثقافة الزرقاء وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين.

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