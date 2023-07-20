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الخميس، 20-07-2023 11:23 م

جرش: ندوه بعنوان تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

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الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة جرش بالتعاون مع القسم الثقافي في بلدية جرش الكبرى في قاعة حديقة زين ندوة بعنوان تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

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وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وقدرتها على إحداث التغيير في مختلف المجالات تنفيذًا للتوجيهات الملكية للاهتمام بالمرأة وتوفير الفرص التشغيلية والتدريبية لها .


وبين، أن الاتحاد العام يعطي تركيزا لتمكين المرأة وإشراكها في المشاريع التي تنفذها الجمعيات بدعم من الاتحاد العام لتعزيز مهاراتهن وقدراتهن وتمكينهن بعدد من المجالات ما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن .


وأشارت العين الدكتورة ميسون العتوم إلى أن تمكين المرأة بشكل حقيقي وتطويرها وتنميتها يحتاج إلى المزيد من الجهود المبذولة والتشريعات التي تكفل ذلك لأن المرأة هي النصف الثاني المكمل للرجل ويجب إعطاؤها المساحة الأكبر لتنطلق لتحقق المزيد من العطاء .


وقال مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري، إن هذه الندوة تأتي من ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها المديرية بالتشاركية مع العديد من الجهات للتوعية بالعديد من المواضيع التي تهم المجتمع .


وعلى هامش الندوة التي حضرها نائب رئيس البلدية عادل زعيمه وعدد من أعضاء المجلس البلدي تم افتتاح بازار للسيدات من الجمعيات الخيرية

 




 

 


 

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