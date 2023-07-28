ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية ثقافة الكرك مساء أمس الخميس تقديم برنامج حوار مع مثقف/ ذاكرة مدينة لربط الأجيال بالماضي والحاضر ضمن سجل أرشيفي لموروثنا الشعبي المرتبط بعشق المكان والإنسان.



الكرك الماضي والحاضر في عيون عازف الربابة جمال الأغوات، ضيف البرنامج الذي كانت الربابة حليفته وونيسته بحياته أفراحها وأحزانها يتغلب بها على روتين الحياة وبساطتها يطرب ويطرب من حوله من مستمعين بمجالس الكرك الشعبية.



وقال الأغوات خلال البرنامج الذي أدارته الإعلامية تقوى العثامين، إن الربابة كانت الآلة الموسيقية المسلية الوحيدة المعروفة بين الناس لتميزها ببساطة وسهولة صنعها، وهي آلة موسيقية قديمة تتكون من قطع وأجزاء وترية وخشبية.

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