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الخميس، 14-10-2021 01:48 م

إدارة الأزمات: التغير المناخي سيرفع معدلات الحرائق والفيضانات

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الوكيل الاخباري- قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن التوعية والتكيف الاستراتيجي من أهم مكونات الحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف خلال افتتاح احتفالية اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أن التغير المناخي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الحرائق والفيضانات، لذلك “علينا أن نكون مستعدين وبأفضل جاهزية حمايةً للإنسان والمجتمع”.

بدوره، قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – الأردن الدكتور نضال العوران، إن الفيضانات أدت إلى تشريد ما يزيد عن 30 مليون شخص خلال المائة عام السابقة.

من ناحيته، قال الخبير الدكتور مروان بدر، إن الأردن الدولة الأولى عربياً التي تبنت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث بقيادة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتشاركية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وكافة الجهات الرسمية والدولية المعنية.

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