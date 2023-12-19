تنبيهات من ادارة السير حول الحركة المرورية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير ان حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة طرق العاصمة اليوم كطريق المطار وشارع الشهيد وشارع الاستقلال اضافة اعلان





ونوهت ادارة السير في تقريرها المروري السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتعطل إشارة نادي السباق، وأشارت ان مجموعاتها موجودة بالموقع لتنظيم حركة السير وإعادة تشغيل الإشارة.



وأضافت أنها تعاملت صباح اليوم مع حادثي تعطل لمركبات، الأول أسفل جسر شارع الأمير هاشم وتم رفع الاثر المروري، والثاني تعطل لمركبة داخل نفق الداخلية وتعمل الفرق على رفع المركبة .



وأشارت ايضا انها تعاملت مع حادث مروري في شارع الشهيد- مقابل الاحوال المدنية- ولم ينتج عن الحادث اصابات



وفي غضون الـ 24 ساعة الماضية، أفادت الدوريات أنها تعاملت مع حادث تدهور وانقلاب لرأس تريلا محملة بمواد في منطقة سحاب، ونتج عن الحادث إصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم تحديد سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات . كما تعاملت أيضا مع تعطل جرافة في الجبيهة يوم أمس.

