إدارة السير: اعتماد الكشف الحسي لتقييم نسبة تظليل المركبات

الوكيل الإخباري - أكد نائب مدير إدارة السير العقيد أنور الخرابشة اعتماد الكشف الحسي لرقباء السير لتقييم نسبة تظليل المركبات.

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وقال الخرابشة، في تصريحات عبر التلفزيون الأردني، اليوم السبت، إنه إذا كان المتواجدون داخل المركبة "ظاهرون" لرقيب السير فعلى الأغلب سيتم ترك سائق المركبة وشأنه.



وأضاف أنه إذا كان التظليل داكنا ولم يظهر الركاب داخل المركبة فإنه سيتم حجز الرخص دون مخالفة السائق، على أن يتم منحه إشعارا يراجع على إثره أحد أقسام الترخيص أو السير وتصويب وضع التظليل.

وبين أن القرار جاء استجابة لمتطلبات معينة ومنها؛ التغير المناخي الحاصل في الأردن خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة، واحتمالية تسبب أشعة الشمس بأضرار في المركبات، إضافة إلى تحسس بعض المرضى من أشعة الشمس.