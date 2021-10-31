إدارة السير ترد على شكوى مخالفات سير غير منطقية في عمان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكدت إدارة السير اليوم الأحد أنه تمت متابعة حيثيات شكوى مدار العرض لصاحبها حسين قاسم، والمتمثلة بمخالفته جراء مسح اشارة (الداش) الفاصلة بين رقم الترميز ورقم المركبة ، ننوه الى مايلي :



وقالت بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن سير المركبة بدون لوحة ارقام خلفية أو أمامية، أو عدم تثبيتها في مكانها المخصص، او استخدام لوحة ارقام غير صادرة من ادارة ترخيص السواقين والمركبات ، او السير بلوحة ارقام غير واضحة او تالفة او تم العبث بها .. جميعها مخالفات تندرج ضمن بند مخالفات لوحة الارقام التي تستوجب الاجراء القانوني المتمثل بالمخالفة وحجز الرخص لحين الكشف عليها في ادارة السير للتأكد من تصويب أوضاعها.



وعليه لا يمكن لرقيب السير في الميدان ان يتهاون في تطبيق الاجراءات القانونية ، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة في المجتمع جراء احتمالية القيام بأي اعمال خارج القانون من قبل بعض السائقين .. خاصة ان هذه الحالات في ازدياد وان كانت بدرجة بسيطة، ولكن يجب التعامل معها حتى لا تتسع وتصبح عادة عند مالكي المركبات .

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