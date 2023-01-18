إدارة المختبرات في الأشغال تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية

الوكيل الإخباري

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- حصلت إدارة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001/2015) الدولية وذلك بعد التدقيق السنوي الدوري.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، إن الشهادة تعتبر ذات أهمية في اعتماد إدارة المختبرات كجهة اختبار وشهادة أن العمليات داخل الإدارة تتم بدقة عالية وضمن المواصفات العالمية مما يعطي ثقة و مصداقية عند الشركاء ومتلقي الخدمة بالمخرجات التي تصدر عن إدارة المختبرات وضبط الجودة.وأضافت، أن نظام الجودة المعتمد حاليًا في إدارة المختبرات وضبط الجودة نظام عالمي موحد لمقاييس الجودة يتضمن مجموعة من الإجراءات الإدارية المحددة عالميا ليكون وثيقة دولية لضمان جودة الإدارة ومن هذا المنطلق يتم تطبيق هذا النظام باستخدام ISO 9001/2015 وISO 17025/2017 والتي تستخدم منهجية العمليات لتجعل إدارة المختبرات وضبط الجودة أكثر قدرة على التخطيط لعملياتها وتحقيق التفاضل بينها والتأكد من توفر الموارد بالإضافة الى التفكير المبني على المخاطر وتحديد العوامل التي قد تؤدي الى انحراف العمليات وتحديد الضوابط الوقائية للتقليل من الآثار السلبية وزيادة استخدام الفرص المتاحة.وأكدت الوزارة، أن إدارة المختبرات وضبط الجودة ملتزمة بالتوجيهات في تحقيق الشفافية والنزاهة والحيادية وذلك لضمان إنجاز الاعمال المطلوبة بدقة متناهية وبفعالية وترقى لمستوى توقعات ورغبات متلقي الخدمة لتحقيق رضاهم التام حاضرا ومستقبلا وذلك من خلال التطوير المستمر والالتزام بمتطلبات ومعايير أداء العمل بشكل صحيح.