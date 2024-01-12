إدارة مستشفى المفرق تستجيب لمواطنين شكوا تعطل جهاز فحص العيون

الوكيل الإخباري - طالب مراجعو عيادة العيون إدارة مستشفى المفرق الحكومي، العمل على تحديث جهاز كمبيوتر فحص العيون، نظرًا لقدمه وتعطله بين الحين والآخر، فيما قامت إدارة المستشفى باستبدال الجهاز بآخر جديد، قبل عدة أيام، وفقًا لإدارة المستشفى.

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وقال مراجعون للمستشفى أن جهاز فحص العيون في عيادة العيون في مستشفى المفرق الحكومي تعرض للعطل، كثيرًا نظرا لقدمه، لافتين إلى أنه وحال مراجعتهم للعيادة اضطروا في كثير من الأحيان للذهاب إلى مراكز فحص العيون في مدينة المفرق للحصول على التشخيص المناسب ومن ثم العودة لطبيب عيادة العيون في المستشفى للحصول على العلاج المناسب لهم.



بدوره قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة أنه تم العمل على تأمين جهاز كمبيوتر لفحص العيون قبل عدة أيام لعيادة العيون لضمان حصول المراجعين على تشخيص طبي مناسب داخل العيادة.



وأكد أن إدارة مستشفى المفرق الحكومي تعمل على قدم وساق في سبيل الارتقاء بخدماتها الطبية والعلاجية في الأقسام كافة وعياداته الخارجية، إضافة إلى العمل على تخفيف الاكتظاظ عن قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية من خلال القيام بفتح عيادات أخرى للتخصصات التي تشهد اكتظاظا بعدد المراجعين، إضافة إلى افتتاح قسم إسعاف للجراحة إلى جانب قسم إسعاف باطني.