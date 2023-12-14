افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى الحسين السلط الجديد

الوكيل الإخباري - افتتح مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان، اليوم الخميس وحدة العناية بالقدم السكري والجروح.

اضافة اعلان

وقال أبو رمان في تصريحات إنه تم تجهيز هذه الوحدة المتخصصة بالبنية التحتية والمستلزمات وتدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصة في هذا المجال.

وثمن مدير المستشفى جهود وزير الصحة فراس الهواري على دعمه الدائم للمستشفى لافتتاح واستحداث وحدات تخصصية جديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أنه تأمين الوحدة بالمواد والأجهزة والمستلزمات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.



وأكد أبو رمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي الى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والتسهيل عليهم ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى لفترات طويلة مما يؤدي الى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية ويقلل من مضاعفات والتبعات المرضية المرضية في مثل هذه الحالات.



وشكر أبو رمان الكادر الطبي والتمريضي القائم على هذا الإنجاز وخص بالذكر الدكتور صلاح صلاح رئيس قسم الجراحات في مستشفى الحسين السلط الجديد.









