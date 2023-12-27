اتفاقيتان لتوفير مئات فرص العمل للذكور والإناث في المفرق والكرك

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العمل اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين الأول في قضاء منشية بني حسن في محافظ المفرق والفرع الثاني في قرية الجديدة في محافظة الكرك يوفران مئات فرص العمل وخاصة للإناث.



وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن الاتفاقية الأولى لإنشاء فرع إنتاجي في قضاء منشية بني حسن في محافظة المفرق وقعت مع شركة "حرفة الإبرة لصناعة الألبسة الجاهزة" وبالتعاون والتنسيق مع بلدية المنشية.



وأضاف أن الفرع الإنتاجي من المتوقع أن يوفر نحو 250 فرصة عمل للأردنيات من سكان قضاء المنشية والمناطق المحيطة به، مشيراً إلى أن هذا الفرع سيقام على أرض تعود ملكيتها لبلدية المنشية.

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وبخصوص الاتفاقية الثانية لإنشاء الفرع الإنتاجي في قرية الجديدة في محافظة الكرك بين الزيود أن الوزارة وقعتها مع شركة "الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة"، مشيراً إلى أنه سيوفر حوالي 800 فرصة عمل للأردنيين للذكور والإناث من أبناء محافظة الكرك.



وبين الزيود أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء جهود وزارة العمل لإنشاء فروع إنتاجية بهدف تشغيل الأردنيات والأردنيين في كافة محافظات المملكة وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم وبما يساعد على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا.