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الثلاثاء، 26-12-2023 04:31 م

تسمم 26 شخص بسبب تناولهم فطرا ساما في إربد

أنواع-الفطر


الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، مغادرة جميع المواطنين الذي أسعفوا إلى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة ، جراء اصابتهم بتسمم إثر تناولهم للفطر البري.

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وقال بني هاني اليوم الثلاثاء، إنه تم إسعاف المواطنين الذين وصلوا المستشفى وعددهم 26 شخصا من مختلف الأعمار، وكانوا يعانون من أعراض تسمم غذائي، حيث تلقوا العلاج اللازم بعد اجراء الفحوصات المطلوبة، وغادروا المستشفى منذ يوم أمس الأثنين، بعد تماثلهم للشفاء.


وأضاف أن حالات التسمم الغذائي كانت نتيجة تناول مادة الفطر البري السام من أحد الأودية في المنطقة، محذرا من أنواع فطر بري سام تنمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين الفطر البري السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، وأن السم لا يفقد فعاليته بالطهي أو التجميد.


وبين أن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض قد تحتاج الى ساعات أو أيام.


بدوره، قال مدير مستشفى اليرموك الدكتور أحمد العكور، إن طوارئ المستشفى تعاملت مع حالات تسمم، وكانوا يعانون من آلام في الرأس والبطن واستفراغ وإسهال، حيث تم إجراء التدخل الطبي اللازم، وغادر جميعهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهم.

 




 

 


 

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