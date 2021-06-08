إرادة ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية اسماؤهم من رتبة عقيد الى رتبة عميد ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" :

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1. عقيد محمد خير سالم محمد النسور

2. عقيد زيد عبد الحميد عبد العزيز بني خالد

3. عقيد جواد خالد مسلم الكساسبه

4. عقيد ركن فيصل مفلح حمدان السحيم

5. عقيد ركن مشهور نواف ضيف الله ابو فرج

6. عقيد ركن عبد الله مطلب سلمان السبيله

7. عقيد رائد علي توفيق ابو السمن

8. عقيد خالد صالح مرشد المهيرات

9. عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل الروابده

10. عقيد شاهر حمدان غيث المناعسة

11. عقيد فخري احمد عايد القطارنة

12. عقيد عمر مثقال مسلم الكساسبة

13. عقيد ركن فرج محمد ثلجي الزبون

14. عقيد محمدثائر عبد الرحيم محمد المبيضين

15. عقيد نوفل سليمان خلف الفشيكات

16. عقيد خليل مهيدي خلف العبداللات

17. عقيد فلاح خليل سليمان المجالي

18. عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز الجراح

19. عقيد ركن زيد درويش حامد السواعير

20. عقيد ناصر موسى ناصر ابو سويلم

21. عقيد ركن باسم عيسى يوسف الخرابشة

22. عقيد ماهر ابراهيم ناصر الشبول

23. عقيد نور مصطفى حسين بني يوسف

24. عقيد علي عبدالله سالم المناصير

25. عقيد عمر عبدالله موسى المعايطه

26. عقيد ركن ماهر علي محمد العموش

27. عقيد سفيان فارس عبدالله الربابعه

28. عقيد هزاع داوود محمد الطوره

29. عقيد محمود عبدالله عبدالرحيم العواد



- كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع 116 ضابطاً من رتبة رائد الى مقدم و 329 ضابطاً من رتبة نقيب الى رائد و 338 ضابطاً من رتبة ملازم1 الى نقيب و 1653 ضابطاً من رتبة ملازم2 الى رتبة ملازم1