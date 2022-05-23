إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة الشرعيين



الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع 49 قاضياً شرعياً في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة، اعتبارا من الأول من حزيران المقبل.



1ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. سليمان سالم سلامه الحمادين المدعي العام الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



2ـ ترفيع فضيلة الشيخ صالح سلامه مصطفى الصمادي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



3ـ ترفيع فضيلة الشيخ زياد عبد المجيد عبد الله العربيات القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



4ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. جهاد احمد مجلي القضاه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



5ـ ترفيع فضيلة الشيخ اياد محمد الابراهيم الخطايبه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



6ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. وديع عبد المعطي سعود ابداح القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



7ـ ترفيع فضيلة الشيخ علي ابراهيم مصطفى عبابنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



8ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد هاشم محمد عزام القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



9ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. زياد سامي جدعان الحجاج مفتش المحاكم الشرعية الاقدم درجة الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة



10ـ ترفيع فضيلة الشيخ خليل محمد عياد السكر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



11ـ ترفيع فضيلة الشيخ فخري محمد سالم الطراونه القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



12ـ ترفيع فضيلة الشيخ عاصم عبد الرحيم محمد عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.



13ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. مناور عبدربه رجا العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



14ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد هاشم عبد الرحمن يونس القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



15ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد عبد الهادي محمود اعمر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



16ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. جمال علي ابراهيم التميمي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



17ـ ترفيع فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



18ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. طايل سليمان خليل الرحامنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى



19ـ ترفيع فضيلة الشيخ غالب كريم مفلح السمارنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



20ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى



21ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. صهيب عبد الله بشير الشخانبة مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.



22ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد احمد محمد الطهراوي القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.



23ـ ترفيع فضيلة الشيخ علي سليمان محمد النعيمات القاضي في محكمة البتراء الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



24ـ ترفيع فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



25ـ ترفيع فضيلة الشيخ فؤاد علي عبد الله الشياب القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



26ـ ترفيع فضيلة الشيخ حسن قريان خليف النهود القاضي في محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



27ـ ترفيع فضيلة الشيخ أحمد نضال عبد الوهاب القطيشات القاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



28ـ ترفيع فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور القاضي في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة



29ـ ترفيع فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين القاضي في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



30ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد حسين احمد ابو عوده القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية – القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



31ـ ترفيع فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



32ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد علي عبد القادر ربابعه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



33ـ ترفيع فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



34ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد خليل عبد المهدي المبيضين القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



35ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



36ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان القاضي في محكمة الازرق الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



37ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد مسلم مشاقبه القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



38ـ ترفيع فضيلة الشيخ شادي مطلق عبد الله الروسان القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



39ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



40ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



41ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



42ـ ترفيع فضيلة الشيخ هود احمد محمد الضامن القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



43ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. بهاء احمد محمد الخلايله القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



44ـ ترفيع فضيلة الشيخ انس ياسين محمود الخرابشه القاضي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



45ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. زيد احمد عبد الزعبي القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



46ـ ترفيع فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التنفيذ الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



47ـ ترفيع فضيلة الشيخ بسمان عمر ياسين الزعبي القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



48ـ ترفيع فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابو كف مدعي عام محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.



49ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

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