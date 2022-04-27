الأربعاء 27-04-2022
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تعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين
احباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية
تمديد ساعات عمل باص عمّان حتى منتصف الليل لنهاية رمضان
رئيس غرفة تجارة عمّان يطالب باستحداث مرصد موثوق لأسعار السلع
أخبار الشركات
أخبار الشركات
المصفاة توزع 30 % نقداً من رأس المال المدفوع على المساهمين
شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تجتمع بموظفيها على مأدبة الإفطار
البنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك
منصّة زين للإبداع تعقد مجموعة جلسات حوارية في خيمتها الريادية
كورونا
كورونا
58 في المئة من الأمريكيين يتمتعون بمناعة طبيعية ضد كورونا
منظمة الصحة تحذر من خفض عدد اختبارات كورونا
معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين
شنغهاي تسجل 48 وفاة جديدة بكورونا
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بين رمضانين.. التراويح في المساجد بعد عامين