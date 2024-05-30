إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع - اسماء

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

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وهنأ سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أصحاب الفضيلة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة الأردن العزيز تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.



وتضمن القرار، ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا وهم الدكتور سليمان سالم سلامة الحمادين، وزياد عبد المجيد عبد الله العربيات، وإياد محمد الإبراهيم الخطايبة، ووديع عبد المعطي سعود إبداح.



وشمل القرار ترفيع قضاة شرع إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة، وهم الدكتور مناور عبدربه رجا العلاوين، والدكتور محمد هاشم عبد الرحمن يونس، والدكتور أحمد عبد الهادي محمود اعمر، ورياض قاسم محمد دويري، والدكتور طايل سليمان خليل الرحامنة، وغالب كريم مفلح السمارنة، وقاسم محمد محمد بني بكر، وصهيب عبد الله بشير الشخانبة، كما تم ترفيع الدكتور محمد أحمد محمد الطهراوي إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

