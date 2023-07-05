الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 12:00 م

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اربد


الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، مساء أمس، في بيت عرار الثقافي، أمسية أدبية حول "تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية"، وذلك بحضور مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة ومجموعة من الأدباء والمثقفين من محافظة إربد.

وخلال الأمسية التي أدارها الكاتب صالح حمدوني، أشاد الخوالدة بدور الرابطة في تكريم المبدعين وتسليط الضوء على تجاربهم الإبداعية المختلفة من أدب وشعر وثقافة وفن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

506189_1_1688550502

استقبال معاملات تخمين شرق عمان الأحد المقبل في دائرة التخمين الرئيسية

tttt

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

1688546787840

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

720233133935621922365

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

أخبار متعلقة
-القدس-في-اربد-e1564145255830

بلدية إربد الكبرى تُشغّل الاشارة الضوئية على تقاطع شارع فلسطين وشارع الرشيد

1686575760696

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

أمن 6

الأمن يقبض على أطراف مشاجرة في إربد أدت إلى وفاة وإصابات

وزارة الزراعة

زراعة اربد تتوقع توريد 10 آلاف طن قمح وشعير

53ca06fc-685a-4ff3-b35c-4adfbe60c3c1

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات