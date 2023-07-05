إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، مساء أمس، في بيت عرار الثقافي، أمسية أدبية حول "تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية"، وذلك بحضور مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة ومجموعة من الأدباء والمثقفين من محافظة إربد.



وخلال الأمسية التي أدارها الكاتب صالح حمدوني، أشاد الخوالدة بدور الرابطة في تكريم المبدعين وتسليط الضوء على تجاربهم الإبداعية المختلفة من أدب وشعر وثقافة وفن.

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