4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - أصيب شخصان بإصابات مختلفة، اثر حادث تدهور مركبة، وقع مساء أمس، على الطريق الصحراوي.

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وقال النقيب أيمن الحراحشة من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، إنه تم نقل المصابين لمستشفى الكرك الحكومي وحالتهم العامة متوسطة وتم رفع العوائق عن الطريق.



وأضاف الحراحشة، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين ، وقع على طريق إربد- عمان، قرب جامعة جدارا، ونتج عنه إصابتين تم نقلهم للمستشفى.



ودعا مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بقواعد السير والامتثال لتعليمات الدوريات المنتشرة.

