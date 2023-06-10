السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا

أصيل حمدان العبادي.. مبارك الخطوبة

ولي العهد يوجه رسالة للملك والملكة بمناسبة زواجهما

تركيا تجلي دفعة جديدة من الأشخاص من السودان

كنعان: ذكرى الثورة العربية الكبرى تستنهض هممنا لنصرة فلسطين والقدس

قطر: تجار ماشية يستعدون لاستيراد خراف الأضاحي من الأردن

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات

السبت، 10-06-2023 10:29 ص

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات

53ca06fc-685a-4ff3-b35c-4adfbe60c3c1


الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد سامح عبيدات امس الجمعة في إربد.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب (32 عاما) توفي اثر صعقة كهربائية داخل منزله في بلدة كفرسوم.

وأضافوا أنه سيدفن يوم الأحد القادم، نظرا لأن والديه يعيشان في الولايات المتحدة الامريكية.

ونعاه عدد كبير من اصدقائه وأقاربه عبر مواقع التواصل مستذكرين مناقبه الحسنة.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a112e8c8-9553-499a-9a8d-d9654e9aae45

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد

99

ولي العهد يوجه رسالة للملك والملكة بمناسبة زواجهما

ظظ

كنعان: ذكرى الثورة العربية الكبرى تستنهض هممنا لنصرة فلسطين والقدس

99999

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

2 (19)

بعد 7 أيام من فقدانه .. العثور على الشاب القواقنة متوفياً بحادث سير ومقرب يروي التفاصيل

63cb8d70a1501

15 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الجزائر

أخبار متعلقة
pic_168148

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

e6ce1d29-263744

توفر فرص عمل ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

b161a3cd-4aa3-41e8-b010-aba65a41cc35

شاهد : ضابط سير يسعف سيدة تعرضت لوعكة صحية بإربد - فيديو

الامن

العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بإربد

520231884310465886598

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

image

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء