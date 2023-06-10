حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد سامح عبيدات امس الجمعة في إربد.ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب (32 عاما) توفي اثر صعقة كهربائية داخل منزله في بلدة كفرسوم.وأضافوا أنه سيدفن يوم الأحد القادم، نظرا لأن والديه يعيشان في الولايات المتحدة الامريكية.ونعاه عدد كبير من اصدقائه وأقاربه عبر مواقع التواصل مستذكرين مناقبه الحسنة.وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .