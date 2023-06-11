الأمن يقبض على أطراف مشاجرة في إربد أدت إلى وفاة وإصابات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ الى مديرية شرطة غرب اربد بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة بمحافظة اربد.

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وبين أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة وإلقاء القبض على أطراف المشاجرة، كما ألقي القبض على شخص قام بدهس مجموعة من الأشخاص مما أدى إلى وفاة اربعيني وإصابة عدد من الاشخاص.



وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني وإسعافهم لتلقي العلاج ، وإخلاء الوفاة الى مركز الطب الشرعي وباشرت التحقيقات

