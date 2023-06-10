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السبت، 10-06-2023 07:55 م

زراعة اربد تتوقع توريد 10 آلاف طن قمح وشعير

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - بدأ مزارعون في محافظة اربد، حصاد محصولي القمح والشعير للموسم الحالي.

وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن نحو 60 ألف دونم في المحافظة مزروعة بالقمح والشعير، متوقعا توريد 10 آلاف طن من القمح والشعير إلى الصوامع من إقليم الشمال.

وأشار إلى أن فريقا مختصا سيختار ألف طن من القمح والشعير لغايات مشروع إكثار البذار، مبينا أن الأصناف الموردة للصوامع من الشعير هي: أكساد، رم، ومؤتة، ومن القمح: شام، وأم قيس، والحوراني.

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