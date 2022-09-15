إربد: إختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية

الوكيل الاخباري - أختتمت في مركز إربد الثقافي اليوم الخميس، فعاليات الأيام الثقافية السعودية، بحضور مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة وعدد من المثقفين والفنانين وحشد من المواطنين المهتمين .



وأشتملت فعاليات اليوم الأخير من الفعاليات على زيارات لمجموعة من المعارض الفنية، ومنها معرض الصور الذي يحتوي على لوحات فنية للتنوع العمراني والمناطق الأثرية في السعودية، ومعرض العروض الحية للحرفيين ومنها صناعة العقال، صناعة البخور، حياكة "النسيج"، وحرفة الجبس وفن الرسم والنقش والزخرفة، ومنها الزخرفة والحفر على المعادن والخشب والطين، وجناح مجلس القهوة السعودية مقر إستقبال الضيوف.

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