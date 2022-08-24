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الأربعاء، 24-08-2022 10:55 ص

إطلاق بازار يدوي الثاني في إربد

مدينة_إربد


الوكيل الاخباري- تطلق "منصة يدوي" المنصة التسويقية لبرنامج إرادة، يوم غد الخميس، بازار إقليم الشمال وهو البازار الثاني لهذا العام في مدينة الحسن للشباب بمدينة إربد.

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ويشارك في البازار الذي سيقام تحت شعار "من الناس وإلى الناس" 40 مشروعاً من مشاريع برنامج إرادة ويقدم منتجات غذائية صحية حاصلة على شهادات ضبط جودة وخاضعة للرقابة والفحص المخبري الدوري من مختبرات الجمعية العلمية الملكية الجهة المنفذة لبرنامج إرادة، إضافة إلى المنتجات الحرفية والصناعية المتنوعة.


سيقام البازار لمدة يومين متتاليين من تاريخ 25 وحتى 26 من شهر آب الحالي، حيثُ تفتح أبواب البازار الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.


وتعد منصة يدوي أوّل منصة تسويق الكتروني غير ربحية تأسست في نهاية العام 2021 والتي جاءت كإحدى مبادرات البرنامج لإيجاد منفذ تسويقي الكتروني لأصحاب المشاريع خلال جائحة كورونا، ولمواكبة تغير السلوك الاستهلاكي الحالي للأفراد بالإضافة إلى منح أصحاب المشاريع متاجر إلكترونية ثابتة ومستقلة يقومون من خلالها بعرض وبيع منتجاتهم.


ويحوي البازار الذي يرعاه محافظ اربد رضوان العتوم، على تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الصحية المميزة التي تلائم احتياجات العائلات الأردنية، بالإضافة إلى منتجات حرفية متنوعة مصنوعة بحرفية عالية ومستمدة من التراث الأردني، والمنتجات الصناعية المصنعة محلياً ومشاريع خدمية متنوعة، ويتضمن البازار العديد من الفعاليات وفقرات التسلية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.

 




 

 


 

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