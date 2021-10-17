الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 04:44 م

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

1020211494027957571615


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع فرع الاتحاد النسائي الأردني ندوة حوارية حول "الحياة السياسية خلال مئة عام "، والتي تضمنت مسيرة الحياة السياسية والديموقراطية في الأردن في عهد الهاشميين، وذلك ضمن خطتها للعام الحالي، وبمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.

واستعرض المشاركون في الندوة جملة من التطورات السياسية والتعديلات الدستوريّة التي شهدتها الساحة السياسية الأردنية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

9202122162423565504612

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

e

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

201712191045274527

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

w

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

1634472494395

أمانة عمان تستعد لشتاء هذا العام

أخبار متعلقة
920212171645759152779

اختتام دورة تدريبية في فن السرد القصصي بالطفيلة

بسطات خضار وفواكه تحتل جزءا من أحد الشوارع -(الغد)

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

التنمية

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

102021971524865311515

الطفيلة : 64 ألف مواطن تلقوا لقاحات كورونا

82021301533456529156

منتدى الرصيفة يحيي أمسية وطنية في معان

1020213122515256046544

الطفيلة : بدء المرحلة الخامسة من برنامج انهض