ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بالتعاون مع فرع الاتحاد النسائي الأردني ندوة حوارية حول "الحياة السياسية خلال مئة عام "، والتي تضمنت مسيرة الحياة السياسية والديموقراطية في الأردن في عهد الهاشميين، وذلك ضمن خطتها للعام الحالي، وبمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.



واستعرض المشاركون في الندوة جملة من التطورات السياسية والتعديلات الدستوريّة التي شهدتها الساحة السياسية الأردنية .

اضافة اعلان