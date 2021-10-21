وزير الزراعة يرعى افتتاح موسم عصر الزيتون في شمال المملكة

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن قطاع الزيتون يشهد تطورا مستمرا ويواكب آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم، حيث يتوفر حاليا في الأردن 137 معصرة، تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 451 طناً لكل ساعة، ومعظمها معاصر حديثة مزودة بخطوط إنتاج متطورة.



وأضاف الحنيفات، خلال افتتاحه اليوم الخميس، موسم عصر الزيتون في معصرة شمال الأردن الحديثة في إربد، أنه من المتوقع أن تنتج المعاصر المنتشرة في محافظات المملكة نحو 21 ألف طن من الزيتون، مشيرًا إلى أن محافظة إربد وحدها تحتضن 51 معصرة تقدم خدمات عصر الزيتون للمزارعين في المحافظة .

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