الأحد 27-11-2022
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إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

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الأحد، 27-11-2022 09:40 م

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

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الوكيل الاخباري - انطلقت في دارا السرايا في اربد اليوم الاحد، فعاليات مهرجان القراءة للجميع (مكتبة الأسرة الأردنية) في دورته الـ 16.

وقال مدير مديرية اثار محافظة اربد زياد غنيمات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن دار السرايا شهدت اليوم إقبالا كبيرا من قبل المثقفين والمهتمين بالقراءة، لافتا أنه ولأول مرة يتم عرض كتب متعددة العناوين في متحف اثري في إربد وذلك دعمًا من وزارة الثقافة وتزامنا مع احتفالية اربد عاصمة للثقافة 2022 و تأكيدا للربط بين التراث والثقافة.

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