إربد: تخريج دفعة جديدة من المشاركات بمشروع تجديد الأمل

الوكيل الإخباري - احتفلت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، اليوم الأربعاء، بتخريج دفعة جديدة من المشاركات في مشروع تجديد الأمل، والذي تنفذه الجمعية على مستوى المملكة بدعم وتمويل من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، ويستهدف النساء المتزوجات الصغيرات.

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وأشادت عضو مجلس محافظة إربد، ليلاس دلقموني، خلال رعايتها حفل تخريج المشاركات بأهمية المشروع في تمكين النساء الصغيرات المتزوجات اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وتعليميا، مثمنة جهود الجمعية بتوفير المشاريع والبرامج النوعية ذات الأثر الإيجابي على التنمية والتمكين ومواجهة مشاكل الأسرة والطفولة، وخصوصا النساء والأطفال والشباب.



وقالت الدلقموني إن المرأة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التمكين في إطار المشروع النهضوي و الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بعزيمة وإصرار، والدفع بها باتجاه توسيع قاعدة مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، لاسيما وأن القوانين الناظمة للعمل الحزبي والسياسي أعطت المرأة قوة دافعة إضافية يجب عليها التقاطها واستثمارها لزيادة إسهاماتها في عملية النهضة والتطوير والتحديث والتنمية والإصلاح.

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