إربد : جلسة توعوية عن دور الشباب بالتوعية بمطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الطيبة غربي إربد بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية ضمن حملة ( شباب الك وفيد )، حول دور الشباب في التوعية بأهمية مطعوم كورونا، بمشاركة مجموعة من فتيات المركز المجتمع المحلي .



وتحدثت المدربة هديل بني هاني، عن اهمية دور حملة " شباب الك وفيد "، في رفع المستوى التوعوي عند مختلف فئات المجتمع بأهمية تلقي مطعوم فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة أسهمت في مساندة الجهود الوطنية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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