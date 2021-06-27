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الأحد، 27-06-2021 01:02 ص

إربد: حملات تحث على تلقي لقاح كورونا

كورونا


  
الوكيل الاخباري - حث محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين ورؤساء اللجان البلدية ومؤسسات مجتمع مدني في المحافظة المواطنين إلى المبادرة والاسراع بتلقي مطعوم كورونا لدعم جهود مكافحة الوباء وصولا إلى صيف آمن.اضافة اعلان


وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن نجاح جهود مكافحة الوباء تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإنجاحها وفي مقدمتها تحصين المجتمع من خلال تلقي اللقاحات والاقبال عليها خصوصا من كبار السن باعتبارها خط الدفاع الاول للوقاية، إلى جانب الالتزام بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه والمتصلة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

 




 

 


 

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