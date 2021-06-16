الملك يتفاعل مع مطلب أهالي لواء الكورة حول مركز للتدريب المهني

الوكيل الإخباري - تفاعل جلالة الملك عبدالله الثاني، مع مطالب أهالي لواء الكورة في محافظة إربد، خلال لقائه عدداً من شخصيات اللواء في دار الشيخ يوسف الشريدة، يتعلق بمركز للتدريب المهني.

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وفي رد على حديث حول المركز، فقد أكد الملك، أهمية التدريب المهني والتقني، لافتاً إلى أن أي أفكار في هذا المجال سيتم دعمها، خاصة أن هنالك توجهاً حكومياً نحو المشاريع الزراعية والتي ستقام بالتعاون مع القوات المسلحة.



وبين أن من شأن دعم المشاريع الزراعية والصناعية في مناطق المملكة المختلفة محاربة الفقر والبطالة.



وكان اللواء المتقاعد محمد بني ياسين، وفقا لمصادر حضرت اللقاء، قال إن مركز التدريب المهني الحالي يتسع لـ 85 متدرباً فقط، مطالباً بتوسيعه ليصل إلى نحو 300 - 500 متدرب على أن يشمل تدريب الإناث ومهناً أخرى.

