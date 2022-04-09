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السبت، 09-04-2022 10:48 م

إربد: ليالي رمضان يواصل فعالياته بحضور جماهيري

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الوكيل الاخباري - واصل مهرجان ليالي رمضان في اربد فعالياته، اليوم السبت، لليوم السابع على التوالي في مدينة الحسن الرياضية وسط متابعة جماهيرية حاشدة زادت عن 10 آلاف شخص.

واشتملت فعاليات اليوم التي حضرها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريون وعدد من المسؤولين على عروض فنية وألعاب لفرقة كتاكيت للأطفال وأناشيد دينية للفرقة الهاشمية وعروض فنية وفلكلورية لفرقة شباب الرمثا وفقرة للشاعر والاديب موسى النعواشي، إضافة الى مسابقات ثقافية للحضور وزعت خلالها جوائز عينية على الفائزين.

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