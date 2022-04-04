اربد: مهرجان ليالي رمضان يستقطب الاف المتابعين

الوكيل الاخباري - استقطبت فعاليات مهرجان ليالي رمضان في يومها الثاني في اربد الاف المواطنين الذين تفاعلوا مع فقراتها المنوعة المقامة في مدينة الحسن الرياضية.



واشتملت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان التي حضرها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريين وعدد من المسؤولين على عروض فنية للأطفال قدمتها فرقة كتاكيت وفقرات شعرية للشاعر احمد طناش الشطناوي وعروض فلكورية وفنية لفرقة راحوب للتراث واناشيد دينية وعروض موسيقية لموسيقات القوات المسلحة .

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