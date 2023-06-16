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الجمعة، 16-06-2023 06:28 م

إربد: نقابة المهندسين الزراعيين تعقد مؤتمرها العلمي الثالث حول الأمن الغذائي الوطني

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الوكيل الإخباري - تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، تنظم نقابة المهندسين الزراعيين في إربد، الاثنين المقبل، مؤتمرها العلمي الزراعي الثالث.

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ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان" حالة الأمن الغذائي والتغذية في الأردن..فرص وتحديات"، موضوعات حول أهمية وسلامة الغذاء وجودته في الصناعات الغذائية لجهة تحقيق الأمن الغذائي وأثر التصنيع الغذائي في تحقيق الأمن الغذائي والأمن الغذائي وعلاقته بأمراض سوء التغذية وأهمية العيادات التغذوية، ودور المرأة الريفية بتحقيق الأمن الغذائي والتغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي.


وأكد رئيس المؤتمر، رئيس اللجنة الفرعية للنقابة في إربد المهندس بشار النوافلة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أهمية موضوع التغذية وعلاقتها بالأمن الغذائي الأردني الذي شكل أبرز دوافع عقد المؤتمر نتيجة الزيادة بأعداد المصابين بالأمراض الناجمة عن سوء التغذية.


وبين، أن المؤتمر يسعى إلى تشجيع شركات الأغذية لعرض منتجاتها من خلال المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر، وكذلك توفير منصة تسويقية لمنتوجات المرأة الريفية.


وقال النوافله، إن المؤتمر يتضمن العديد من الأوراق العلمية المحكمة ذات الصلة بموضوعات الأمن الغذائي يقدمها العديد من الخبراء والمختصين.
وبحسب النوافلة، فأن المؤتمر ينعقد بالشراكة مع منظمة الزراعة والأغذية في الأمم المتحدة "الفاو" وجامعات العلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية وجرش ووزارة الصحة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرفة تجارة الأردن والقطاع الخاص.


بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فيصل العواودة، إن المؤتمر سيعمد إلى تحليل الواقع والتحديات والعلاقة بين المتغيرات المناخية والأمن الغذائي في الأردن والتركيز على دور القطاع التجاري في الإسهام بتحقيق منظومة الأمن الغذائي الوطني، بالإضافة إلى إبراز أهمية العناية التغذوية في كافة مستويات العناية الصحية الوقائية والعلاجية.

 




 

 


 

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