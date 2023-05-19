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الجمعة، 19-05-2023 06:03 م

توفر فرص عمل ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية زراعة لواء الكورة غربي إربد، عن توفر فرص عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

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وقالت المديرية في بيان لها اليوم الجمعة، إن التقدم لفرص العمل في المشروع البالغة مدته 3 أشهر، متاح في مبنى مديرية زراعة الكورة اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الحالي.


وأشارت إلى أن التقدم لفرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي (الحراج) ينحصر فقط للمقيمين من الأردنيين واللاجئين السوريين ضمن مناطق كفر عوان وجديتا وكفر راكب وبيت أيدس وكفر أبيل وسيكون مناصفة للأردنيين.


ودعت المديرية الراغبين بالتقدم لتلك الفرص إلى الاطلاع على صفحة "مديرية زراعة لواء الكورة " على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على مواصفات ومزايا العمل والشروط والوثائق المطلوبة .

 




 

 


 

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