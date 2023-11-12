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الأحد، 12-11-2023 05:13 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأحد، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقتي القرن وأبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.


وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، وليس لها حقوق مائية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

 




 

 


 

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