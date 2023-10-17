وزير المياه والري يدشن مشاريع مياه حوارة والصريح بقيمة 22 مليون دولار

الوكيل الإخباري - افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، بحضور السفير الياباني في عمان جيرو اوكاياما اليوم الثلاثاء، مشاريع برنامج التحسين العاجل لقطاع المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال/ المرحلة الثانية في منطقتي حوارة والصريح.

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وتأتي المشاريع بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بنسبة 100 بالمئة بقيمة نحو 22 مليون دولار أميركي، لتحسين التزويد المائي في محافظة إربد، وبإشراف الاستشاري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNPOS.



وقال أبو السعود خلال حفل الافتتاح بنادي ضباط الشمال، الذي حضره محافظ اربد رضوان العتوم، إن هذه المشاريع تخدم مناطق محافظات الشمال لتعزيز قدرات شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لأربع محافظات، وحوالي 300 ألف مشترك، حيث شملت إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق حوارة والصريح، وإعادة تأهيل الوصلات المنزلية واستحداث شبكات جديدة لخدمة المناطق غير المخدومة لتلبية الاحتياجات في المجتمعات المستضيفة للاجئين.



وأضاف أن تشغيل هذه المرافق سيحسن التزويد المائي في جميع المناطق المستفيدة، وتقليل نسبة الفاقد، وتوفير كميات للمواطنين لأغراض الشرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسية والفرعية والوصلات المنزلية وتنفيذ أنظمة تزويد جديدة ، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد.



وأكد أبو السعود أن خطة الوزارة ترتكز حاليا على تأمين مصادر مائية جديدة، ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل وتأهيل المصادر المتاحة لضمان تأمين كميات إضافية إلى محافظات الشمال، وتحسين التزويد في إربد وباقي مناطق المملكة، لافتا إلى أن تلك المناطق كانت تعد من المناطق الأكثر معاناة من شح الموارد المائية وبتنفيذ هذه المشاريع سيلمس المواطنين تحسنا واضحا في التزويد المائي.



واعرب وزير المياه عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم المستمر من الأصدقاء في حكومة وشعب اليابان من خلال وكالة "جايكا" التي من شأنها تعزيز قدرات شركة مياه اليرموك والتخفيف من آثار وتبعات اللجوء داخل المجتمعات المستضيفة.



من جانبه، ثمن السفير الياباني جهود الأردن في مساعدة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مبينا أن اليابان قدمت الدعم لعدد من المشاريع تم الانتهاء منها عام 2015، وقدمت منحة إضافية لهذا المشروع بهدف تعزيز التزويد المائي في مناطق حوارة والصريح.



وبين السفير أهمية هذا المشروع في تطوير البنية التحتية خاصة في ظل التغييرات المناخية كمبادرة لربط المناخ واللاجئين وفق توجهات الحكومة الأردنية، مؤكدا حرص اليابان على الالتزام بتمكين الأردن في مواجهة الظروف الاستثنائية جراء موجات اللجوء السوري وتأمين وصول المياه للمواطنين.



بدوره، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان اكرم، إن المشروع يخدم نحو 90 ألف شخص بما في ذلك اللاجئون في المجتمعات المستضيفة وجار العمل لاستكمال الأعمال النهائية الذي تضمن 250 كم من الخطوط و4500 وصلة منزلية، مؤكدا التزام المكتب باستمرار الدعم لتحسين الواقع المائي.



وثمن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، دور وزارة المياه والري -سلطة المياه والحكومة اليابانية في إنجاز المشروع، متطلعا إلى حشد الدعم اللازم لتخفيف أعباء اللجوء عن مناطق الشمال.



ويشمل المشروع الذي نفذ من قبل مقاولين محليين أردنيين مشاريع شبكات مياه حوارة بقيمة 3,4 مليون دولار، ومشروع شبكات مياه الصريح بقيمة 4,5 مليون دولار، وتنفيذ وصلات منزلية لمناطق حوارة بقيمة 1,9 مليون دولار، ومشروع وصلات منزلية لمناطق الصريح بقيمة 1,8 مليون دولار.



كما يشمل المشروع تنفيذ شبكات في مناطق إضافية LOT1 بقيمة 2,4 مليون دولار وLOT2 بقيمة 1,2 مليون دولار، والتي سيتم استكمال العمل فيها بداية حزيران من العام المقبل.



وحضر الافتتاح الممثل العام لمكتب الوكالة اليابانية جايكا جونجي واكي، وأمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق، ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني.