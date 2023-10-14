الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

الوكيل الإخباري - أطلقت نقابة صيادلة الأردن اليوم السبت، حملة طوفان الأقصى دواء وشفاء، لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل المستلزمات الطبية والدوائية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي.

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وجاءت الحملة، تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وأكدت النقابة، أن هذه التبرعات ستسهم بتقديم المساعدات الطبية الأولية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الطبي لعلاج المصابين من العدوان الإسرائيلي.



ودعت النقابة جميع مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة الى تقديم الدعم الدوائي والنقدي لأهلنا في غزة لما يعانون من ظروف صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتواصل عبر واتساب النقابة المخصص للتنسيق 0795402409

وأكدت أن القنوات التي يمكن الدفع من خلالها هي الدفع النقدي في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنية، أو الدفع من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.



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