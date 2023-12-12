إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله، في منطقتي القرن وأبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.



وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

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