الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قنص جنديين صهيونيين شرق خانيونس ببندقية الغول القسامية

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

للمرة الثانية خلال اليوم .. القسام تقصف بئر السبع المحتلة مجدداً

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية

الخصاونة: دراسة مشاريع مشتركة مع الإمارات لتدوير المياه والطاقة

سرايا القدس تستهدف دبابتين بحي الشجاعية

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يطلب من السكان التوجه إلى مناطق ثم يقصفها

عاجل

القوات المسلحة: مقتل ثلاثة مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الثلاثاء، 05-12-2023 12:25 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

1690886688566


الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.

اضافة اعلان


وقالت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.


وأوضحت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 28 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية وأخرى لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5d90d1c1016ea

مجلس النقباء يقر سلسلة من الفعاليات لدعم قطاع غزة

0L5A0349

الخصاونة: دراسة مشاريع مشتركة مع الإمارات لتدوير المياه والطاقة

99

بلعاوي يحصل على "جائزة التميّز العلمي" في مؤتمر عقد بالمغرب

img-Jerusalem_from_mt_olives1-750x490

عين على القدس يرصد عقاب الاحتلال الجماعي ضد المقدسيين

0L5A0001

القوات المسلحة: مقتل ثلاثة مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

1701764605626

مواطنون يعبرون عن ارتياحهم للخدمة الصحية المقدمة في مركز طبي القطرانة

أخبار متعلقة
file

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

6549314e730a6

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

IMG-20231106-WA0143

وجهاء وممثلو مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

1699216028291

"التعليم العالي" تكرّم أوائل الخريجين من الطلبة الأردنيين والوافدين

5202318114912724408223

الصفدي يطلع وزراء خارجية على مجريات الاجتماع مع بلينكن

399914344_714447394050302_3533012761311967621_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء