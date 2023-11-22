سلطة المياه تتفقد أعمال إعادة تأهيل مصادر مائية بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام سلطة المياه بالوكالة، المهندس وائل الدويري، اليوم الأربعاء، سير أعمال تجهيز وإعادة تأهيل مصادر مائية في لواء الأغوار الشمالية.

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وأكد الدويري حرص وزارة المياه على إدامة جاهزية المصادر المائية وإعادة تأهيلها وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين.



وأشار، خلال تفقده الأعمال النهائية لتجهيز وإعادة تأهيل عدد من آبار المخيبة والعدسية، إلى ضرورة بإنجاز جميع الاستعدادات التشغيلية وتركيب المضخات وربطها على منظومة التزويد المائي لتكون جاهزة في نيسان المقبل لمواجهة احتياجات الصيف.



و أكد اهتمام وزارة المياه في تعزيز التزويد المائي لمختلف المناطق، خاصة في إقليم الشمال وفقا لخطط معدة لهذا الغرض.