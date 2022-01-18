شباب عجلون تشكل فريق طوارئ تطوعيًّا

الوكيل الاخباري - شكلت مديرية شباب عجلون بالتعاون مع الدفاع المدني فريق طوارئ يضم 20 متطوعًا.

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وقال مدير شباب عجلون محمد طبيشات، الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لهذا الفريق هو تطوير مهارات وقدرات الشباب الأردني على التعامل مع الأزمات المختلفة في حال حدوث أي أمور طارئة ومد يد العون للمواطنين في الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



بدوره، أكد رئيس قسم التدريب النقيب محمد شطناوي، أن الفريق سيتلقى تدريبًا من قبل مدربين مديرية الدفاع المدني على أعمال الإرشاد والإسعاف والإنقاذ، والتعامل مع الحريق، وتوزيع المتطوعين على شكل مجموعات، للعمل مع الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.



وقال ضابط ارتباط متطوعي الدفاع المدني الملازم مصعب المومني بأنه سيتم تعميم إرشادات السلامة العامة وأرقام هواتف الطوارئ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمراكز الشبابية لسهولة إيصالها للمواطنين وخدمتهم في الظروف الطارئة.

(بترا)